Как вернуть деньги за отмененный тур: инструкция Роспотребнадзора

Туристы имеют право расторгнуть договор с туроператором или турагентом, если в месте отдыха возникла угроза жизни, здоровью или имуществу.

Роспотребнадзор опубликовал алгоритм действий для тех, кто столкнулся с отменой тура. Также возврат средств возможен при изменении условий поездки, росте транспортных тарифов или невозможности совершить путешествие по независящим от человека причинам.

Сначала необходимо направить претензию туроператору и попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.

«До 7 июня специалисты Роспотребнадзора проводят Всероссийскую горячую линию, где можно получить консультации по вопросам качества и безопасности туристических услуг», — сказано на сайте ведомства.

Если компания игнорирует требования или необоснованно удерживает средства, следует подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.

В судебном порядке турист вправе взыскать не только стоимость путевки, но и неустойку, штраф за отказ от добровольного решения спора, а также компенсацию морального вреда.