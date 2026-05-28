Как вернуть деньги за отмененный тур: инструкция Роспотребнадзора

Туристы имеют право расторгнуть договор с туроператором или турагентом, если в месте отдыха возникла угроза жизни, здоровью или имуществу.

Роспотребнадзор опубликовал алгоритм действий для тех, кто столкнулся с отменой тура. Также возврат средств возможен при изменении условий поездки, росте транспортных тарифов или невозможности совершить путешествие по независящим от человека причинам.

Сначала необходимо направить претензию туроператору и попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.

«До 7 июня специалисты Роспотребнадзора проводят Всероссийскую горячую линию, где можно получить консультации по вопросам качества и безопасности туристических услуг», — сказано на сайте ведомства.

Если компания игнорирует требования или необоснованно удерживает средства, следует подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.

В судебном порядке турист вправе взыскать не только стоимость путевки, но и неустойку, штраф за отказ от добровольного решения спора, а также компенсацию морального вреда.

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

