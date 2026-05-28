Как вернуть деньги за отмененный тур: инструкция Роспотребнадзора
Роспотребнадзор опубликовал алгоритм действий для тех, кто столкнулся с отменой тура. Также возврат средств возможен при изменении условий поездки, росте транспортных тарифов или невозможности совершить путешествие по независящим от человека причинам.
Сначала необходимо направить претензию туроператору и попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.
«До 7 июня специалисты Роспотребнадзора проводят Всероссийскую горячую линию, где можно получить консультации по вопросам качества и безопасности туристических услуг», — сказано на сайте ведомства.
Если компания игнорирует требования или необоснованно удерживает средства, следует подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.
В судебном порядке турист вправе взыскать не только стоимость путевки, но и неустойку, штраф за отказ от добровольного решения спора, а также компенсацию морального вреда.
