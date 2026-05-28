Налоговики рекомендуют перед отпуском проверить, нет ли долгов по налогам

Из-за налоговой задолженности могут заблокировать счет или не разрешить выезд за границу.

В период подготовки к отпуску нужно удостовериться, что нет неисполненных налоговых обязательств, пишет региональное УФНС.

«Своевременное погашение задолженности позволяет исключить риск применения таких мер принудительного взыскания, как блокировка банковских счетов или временное ограничение права на выезд за пределы РФ», — предупредили налоговики.

Получить актуальную информацию о наличии задолженности оплатить ее можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Также можно получать информацию о задолженности по налогам в виде СМС-сообщений или на электронную почту.

Согласие нужно дать в ЛК в разделе «Жизненные ситуации» — «Прочие ситуации» — «Согласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».