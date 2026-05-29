Депутаты предложили механизм добровольной профилактической оценки бизнеса, чтобы не было штрафов

Предприниматели смогут по собственному запросу приглашать инспекторов для проверки соблюдения обязательных требований, чтобы устранить нарушения до начала официальных контрольных мероприятий.

28 мая 2026 года депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили предложение министру экономического развития Максиму Решетникову ввести механизм добровольной профилактической оценки для бизнеса.

Авторы идеи отмечают, что сейчас бизнес опасается обращаться за профилактической помощью, так как не считает этот механизм полностью безопасным и прозрачным.

Предлагаемая процедура должна проходить в рамках уже существующих профилактических визитов и не будет полноценной проверкой.

«Такой формат мог бы применяться в рамках уже действующего профилактического визита и не рассматриваться как новое контрольное мероприятие. Он может предусматривать осмотр объекта, изучение отдельных документов, оценку соблюдения обязательных требований и подготовку консультационного заключения или дорожной карты устранения недостатков», — сказано в тексте письма.

Мера поможет предпринимателям заранее исправлять ошибки, а государству — лучше понимать типичные трудности бизнеса для подготовки актуальных чек-листов.