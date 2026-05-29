Поставщикам могут разрешить менять производителя лекарств в рамках одного регистрационного удостоверения

Депутат предлагает упростить правила закупок лекарственных препаратов: поставщикам разрешат поставлять препарат любого производителя, указанного в регистрационном удостоверении, если сохранены все характеристики товара и соблюдены требования 44-ФЗ.

28 мая 2026 года депутат Станислав Наумов внес в Госдуму законопроект, который позволит поставлять в рамках госконтрактов лекарственные препараты, произведенные на любой площадке, указанной в регистрационном удостоверении.

Изменения позволят устранить избыточные требования, которые приводят к срывам поставок и необоснованному расторжению контрактов.

Поставщик сможет поставить любой препарат из числа производителей, указанных в регистрационном удостоверении, если:

совпадают торговое наименование, международное непатентованное наименование, форма, дозировка;

соблюдены ограничения и условия допуска для российских и ЕАЭС‑препаратов.

Одно регистрационное удостоверение может включать несколько производителей и разные производственные площадки в РФ и ЕАЭС.

Сейчас поставщик обязан указывать конкретного производителя в заявке, и при смене площадки поставка может считаться нарушением. Это создает риск необоснованного расторжения контрактов и сбоев в обеспечении пациентов.

Законопроект запрещает менять страну происхождения, если это нарушает ст. 14 44-ФЗ и акты Правительства РФ. Кроме того, возможность поставить препарат другого производителя не означает возможность поставить товар из другой страны.

Поправки должны устранить формальные барьеры, которые мешают своевременному обеспечению пациентов лекарствами.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.