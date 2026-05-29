Нетрезвым водителям для возврата прав предложат вылечиться и сдать экзамен на права

Правительство утвердило план реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года, который предусматривает принудительное лечение нетрезвых водителей.



Новые меры направлены на снижение аварийности через ужесточение контроля за нарушителями, обновление стандартов детской безопасности и внедрение дополнительных медицинских требований к автомобилистам. Документ включает более 250 пунктов, реализация которых растянется на ближайшее десятилетие.



В 2027 году МВД, Минздрав и Минюст проработают правила, по которым водителей, пойманных в нетрезвом виде, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости или реабилитацию.

В этот же период планируется отменить автоматический возврат прав: для восстановления удостоверения нарушителям придется повторно сдавать экзамен на знание ПДД и проходить медкомиссию.

В 2028 году инспекторы ГИБДД получат право пресекать нарушения на месте, если они создают угрозу жизни и здоровью. Например, это коснется байкеров без шлемов или водителей, перевозящих детей без автокресел. Также в планах на 2027 год — создание реестра сертифицированных детских кресел и внесудебная блокировка сайтов, которые продают поддельные права или пропагандируют опасное вождение.