Дефицит бюджета СФР составил 1 239,5 млрд, но пенсии в 2025 году повысили в срок – законопроект кабмина

28 мая 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета СФР за 2025 год.

В документе указано, что доходы бюджета составили 16 357,2 млрд рублей, расходы — 17 596,7 млрд рублей. Дефицит составил 1 239,5 млрд рублей.

В 2025 году Соцфонд в установленные сроки повысил пенсии, пособия и другие соцвыплаты. Страховые пенсии проиндексировали дважды: сначала на 7,3%, затем с учетом реальной инфляции еще на 2,2%. Общий рост составил 9,5%.

С 1 января из-за повышения прожиточного минимума единое пособие выросло на 14,7%.

На конец 2025 года в России насчитывалось 40,5 млн пенсионеров, из них пенсионеров по старости — 32,5 млн. Средний размер страховой пенсии составил 23,6 тыс. рублей.

На соцподдержку семей с детьми направили 2,3 трлн рублей. 78% из них (1,8 трлн) – на ежемесячные выплаты при рождении и воспитании ребенка. На материнский капитал выделили 458,8 млрд рублей, что на 5,9% (25,4 млрд) больше, чем в 2024 году.

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации направили 121,4 млрд рублей.