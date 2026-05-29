Дефицит бюджета СФР составил 1 239,5 млрд, но пенсии в 2025 году повысили в срок – законопроект кабмина
28 мая 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета СФР за 2025 год.
В документе указано, что доходы бюджета составили 16 357,2 млрд рублей, расходы — 17 596,7 млрд рублей. Дефицит составил 1 239,5 млрд рублей.
В 2025 году Соцфонд в установленные сроки повысил пенсии, пособия и другие соцвыплаты. Страховые пенсии проиндексировали дважды: сначала на 7,3%, затем с учетом реальной инфляции еще на 2,2%. Общий рост составил 9,5%.
С 1 января из-за повышения прожиточного минимума единое пособие выросло на 14,7%.
На конец 2025 года в России насчитывалось 40,5 млн пенсионеров, из них пенсионеров по старости — 32,5 млн. Средний размер страховой пенсии составил 23,6 тыс. рублей.
На соцподдержку семей с детьми направили 2,3 трлн рублей. 78% из них (1,8 трлн) – на ежемесячные выплаты при рождении и воспитании ребенка. На материнский капитал выделили 458,8 млрд рублей, что на 5,9% (25,4 млрд) больше, чем в 2024 году.
На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации направили 121,4 млрд рублей.
Поэтому они и включают разные программы софинансирования. В надежде, что дураки найдутся и перекроют им дефицит
Не поняла... По 5 лет пенсионных выплат у всей страны украли, обещали офигенные пенсии... Куда деньги дели? То есть цель коммерческого предприятия - извлечение прибыли, а цель любого государственного фонда жрать больше, чем заработали?