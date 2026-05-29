Дефицит бюджета СФР составил 1 239,5 млрд, но пенсии в 2025 году повысили в срок – законопроект кабмина

Согласно законопроекту о бюджете Соцфонда, средняя пенсия составила 23,6 тыс. рублей.

28 мая 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета СФР за 2025 год.

В документе указано, что доходы бюджета составили 16 357,2 млрд рублей, расходы — 17 596,7 млрд рублей. Дефицит составил 1 239,5 млрд рублей.

В 2025 году Соцфонд в установленные сроки повысил пенсии, пособия и другие соцвыплаты. Страховые пенсии проиндексировали дважды: сначала на 7,3%, затем с учетом реальной инфляции еще на 2,2%. Общий рост составил 9,5%.

С 1 января из-за повышения прожиточного минимума единое пособие выросло на 14,7%.

На конец 2025 года в России насчитывалось 40,5 млн пенсионеров, из них пенсионеров по старости — 32,5 млн. Средний размер страховой пенсии составил 23,6 тыс. рублей.

На соцподдержку семей с детьми направили 2,3 трлн рублей. 78% из них (1,8 трлн) – на ежемесячные выплаты при рождении и воспитании ребенка. На материнский капитал выделили 458,8 млрд рублей, что на 5,9% (25,4 млрд) больше, чем в 2024 году.

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации направили 121,4 млрд рублей.

Автор

Р7
Пока команда небольшая, рабочие процессы часто выстраиваются сами: часть задач обсуждают в чатах, документы пересылают файлами, переписка с клиентами ведется в почте. Но по мере роста становится сложнее держать все это под контролем. Разберем, какие облачные сервисы помогают упорядочить работу и выстроить удобный цифровой офис для небольшой команды.

Комментарии

    fressigran@
    Главный бухгалтер

    Дефицит бюджета СФР составил 1 239,5 млрд, но пенсии в 2025 году повысили в срок – законопроект кабмина

    Поэтому они и включают разные программы софинансирования. В надежде, что дураки найдутся и перекроют им дефицит

  • Lekabuh
    Главный бухгалтер

    Не поняла... По 5 лет пенсионных выплат у всей страны украли, обещали офигенные пенсии... Куда деньги дели? То есть цель коммерческого предприятия - извлечение прибыли, а цель любого государственного фонда жрать больше, чем заработали?

