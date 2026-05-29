Вложения в НПФ принесли лишь 4 тысячи рублей прибавки к пенсии: почему так мало и как получать больше

Россияне, которые годами формировали накопления через НПФ, получают скромные выплаты из-за небольших взносов и консервативной инвестиционной стратегии фондов. Средняя пожизненная прибавка к пенсии через негосударственные пенсионные фонды составляет менее 4 тысяч рублей.

В 2025 году средняя пожизненная негосударственная пенсия составила 3,9 тыс. рублей, что эквивалентно примерно 17% от размера страховой выплаты.

По данным НАПФ, средний размер счета в корпоративных программах достигает 436 тыс. рублей, а в индивидуальных — лишь 74 тыс. рублей. При этом до этапа получения выплат дошла только небольшая часть клиентов фондов. Об этом пишут «Известия».

Низкая доходность НПФ обусловлена жестким регулированием отрасли, которое обязывает фонды инвестировать до 80-90% активов в инструменты с фиксированной доходностью, такие как ОФЗ и облигации надежных эмитентов. В период 2020-2025 годов средняя доходность пенсионных накоплений составляла 8-9% годовых, тогда как банковские вклады и золото показывали более высокие результаты.

Причина — в небольших накоплениях граждан. Большинство участников пока только формируют капитал, а до самих выплат дошли еще не все, объяснил президент НАПФ Сергей Беляков.

Для формирования достойного капитала эксперты рекомендуют диверсифицировать сбережения, сочетая ПДС, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3) и государственные облигации.