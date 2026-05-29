Депутаты готовы обсуждать снижение возраста трудоустройства детей до 12 лет

Предложение о снижении возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного всестороннего обсуждения, нельзя допустить вреда здоровью ребенка и злоупотреблений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предложение снизить возраст для подработки до 12 лет озвучила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, так как именно с этого возраста подростки хотят работать летом.

«Считаю, что вопрос этот требует предварительного, тщательного, серьезного и всестороннего обсуждения, причем обсуждать его нужно, если мы говорим про корректировку трудового законодательства», — пояснил Нилов.

Обсуждение должно быть с участием профсоюзов, работодателей и правительства.

Также нужно проанализировать, не хватает ли существующих законодательных возможностей для того, чтобы ребенок работал уже в 12 лет.

В обсуждении должны быть представлены и органы образования, соцзащиты, опеки, а также представители системы здравоохранения.

Важно не допустить ни в коем случае причинение вреда здоровью и злоупотреблений, подчеркнул депутат.

Сейчас ТК позволяет работать в отдельных случаях до 14-летнего возраста, но с согласия органов опеки и родителей. Обычно речь идет об участии в творческих мероприятиях, съемках фильмов или рекламы.