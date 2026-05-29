Каждый третий россиянин хочет получать зарплату еженедельно

Сотрудники предпочли бы более частые выплаты зарплаты, чем те, что установлены сейчас. Такое желание связано с управлением повседневными расходами и ощущением финансовой стабильности.

ВТБ представил результаты исследования, согласно которому около трети россиян хотели бы получать зарплату раз в неделю. Сейчас более половины работников получают выплаты дважды в месяц, каждый пятый — раз в месяц, а еженедельные выплаты доступны лишь 4% респондентов. Еще 2% получают деньги ежедневно.

«Запрос россиян на более частую выплату зарплаты — это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов», — сказал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Почти каждый десятый опрошенный хотел бы получать заработанные средства ежедневно, а 5% — по факту выполненных работ. Главной причиной респонденты назвали возможность лучше контролировать ежедневные расходы и избегать кассовых разрывов. Около половины участников исследования отметили, что частота выплат влияет на их мотивацию и продуктивность.