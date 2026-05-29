ФНС: как платить НДС на УСН, если нет обязанности

Плательщик УСН без НДС может включить налог в счет-фактуру, но права на вычет не будет.

Налоговая служба разъяснила порядок уплаты НДС, если у компании на УСН нет такой обязанности.

ООО на УСН в 2027 году утратит обязанность уплачивать НДС, но компании нужно быть плательщиком налога.

Можно ли оставаться на УСН и платить НДС добровольно, либо нужно переходить на ОСНО, спросили в чате ФНС.

Если плательщик УСН, применяющий освобождение от НДС на основании ст. 145 НК, которое носит обязательный характер, выставит покупателю счет-фактуру с выделением в нем суммы НДС, то эту сумму нужно уплатить в бюджет (п. 5 ст. 173 НК), пояснили налоговики.

При этом у продавца-налогоплательщика УСН права на вычеты входного НДС не будет — п. 2 ст. 170 НК.

