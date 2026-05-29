ФНС усиливает контроль за селлерами маркетплейсов в 2026 году: кому и как приготовиться к проверке

С 1 октября 2026 года маркетплейсы станут полноценными агентами ФНС и начнут передавать налоговой все данные о продажах селлеров, включая чеки, номенклатуру и информацию о покупателях.

Налоговая усиливает контроль за бизнесом на маркетплейсах: в 2025 году количество выездных налоговых проверок выросло до 5 327, а среднее доначисление достигло 89,5 млн рублей.

Рост давления связан с цифровыми маркерами рисков и расширением обмена данными между налоговой и платформами. Об этом «Клерку» рассказал Владислав Каминский — налоговый инженер, управляющий партнер.

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон № 289‑ФЗ о платформенной экономике, по которому маркетплейсы становятся агентами ФНС. Площадки будут передавать налоговой уведомления, требования, повестки, а также полные данные о каждой транзакции: сумму, номенклатуру, систему налогообложения продавца и сведения о покупателе.

Уже в рамках эксперимента ФНС получает данные от Ozon, Wildberries, Avito, Мегамаркета и Яндекс Маркета. По оценкам, селлеры «добровольно» доплатили в бюджет более 200 млрд рублей.

Ежемесячные отчеты маркетплейсов позволяют налоговой выявлять дробление бизнеса, занижение выручки, неприменение ККТ и нарушения лимитов УСН и НПД. Среди наиболее опасных признаков дробления — общий склад, совпадающие IP‑адреса, один бренд, общие сотрудники и отсутствие собственных ресурсов.

❗Полное выступление смотрите онлайн 5 июня на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026»!

Для вас выступят 25+ экспертов. 3 потока. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.

Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.

Бесплатная регистрация

Вы получите доступ к трансляции всех выступлений спикеров, закрытому телеграм-чату, и сможете задать спикерам волнующие вас вопросы. Ждем вас!