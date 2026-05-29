Больничный по уходу за ребенком заплатят, даже если ему больше 18 лет: правила и суммы

Родителю полагается оплата больничного в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа, если ухаживают за ребенком до восьми лет.

Об этом рассказала член депутат Екатерина Стенякина.

По общим правилам больничный оплачивают в полном размере, если стажа – не менее 8 лет. При стаже от 5 до 8 лет действует коэффициент 80%, при стаже до 5 лет – 60%.

«Но, если требуется больничный по уходу за ребенком, действуют другие правила. При болезни ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, маме или другому ухаживающему взрослому выплатят 100% среднего заработка вне зависимости от трудового стажа», — пояснила Стенякина.

Если заболел и лечится дома ребенок в возрасте от 8 до 15 лет, пособие по временной нетрудоспособности за первые 10 дней выплатят в зависимости от трудового стажа, а с 11-го по 15-й день — в размере 50% от среднего заработка.

«Если ребенок этого возраста попал в больницу, выплаты родителю будут зависеть от его трудового стажа на весь период больничного – до 15 дней», — добавила она.

Больничный до 7 дней можно оформить и при болезни ребенка старше 15 лет. Выплата в зависимости от стажа будет, если подросток лечится дома.

Пособие по временной нетрудоспособности выплатят, даже если ребенку уже исполнилось 18 лет: больничный может быть до 7 дней подряд, всего до 30 дней в году.

В 2026 году один день больничного оплачивается в размере среднего дневного заработка за 2024-2025 годы. Минимальный размер больничного по уходу за ребенком составят около 900 рублей, максимальный – более 6,8 тыс. рублей в день.