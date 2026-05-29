Акции застройщика ПИК не будут брать в расчет индекса Мосбиржи с 19 июня 2026 года

Мосбиржа обновит структуру своих индексов, исключив бумаги ПИК и добавив акции «Русагро», а также пересмотрев состав широкого рынка и отраслевых индикаторов.

Московская биржа с 19 июня 2026 года обновит базы расчета индексов акций, исключив из них бумаги застройщика ПИК и добавив акции «Русагро».

Изменения коснутся состава индексов Мосбиржи и РТС, а также отраслевых индикаторов. Торговая площадка также пересмотрела листы ожидания, включив в них бумаги девелопера «Самолет» для возможного добавления, а акции «Ренессанс Страхования» и «Мосэнерго» — для потенциального исключения.

«Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 июня 2026 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов», — сказано на сайте торговой площадки.

В индекс акций широкого рынка войдут бумаги «ГЛОРАКС» и «Диасофта», при этом из него исключат акции «Нижнекамскнефтехима» и «Европлана». Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» покинет индекс химического сектора, а «Европлан» — индекс финансов. Акции «ГЛОРАКС» добавят в индекс недвижимости, а бумаги «Диасофта» — в индекс информационных технологий.

Регулярная ротация состава индексов необходима для поддержания репрезентативности индикаторов и отражения актуальной структуры российского фондового рынка.

