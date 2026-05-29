Крупный бизнес сможет сам защищаться от БПЛА: предприятиям разрешили закупать вооружение

Бизнес сможет приобретать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства, комплексы РЭБ и специальный транспорт.

Механизм закупок утвердили для оперативного оснащения мобильных огневых групп, которые обеспечивают безопасность гражданской и промышленной инфраструктуры. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Ранее бизнес мог закупать через Минпромторг только средства пассивной защиты, такие как комплексы РЭБ, или легкое стрелковое оружие через Росгвардию. Теперь перечень доступного оборудования решили расширить до тяжелых систем ПВО.

«В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения», — сказал источник издания.

Вопрос о расширении возможностей бизнеса по защите территорий присутствия 26 мая 2026 года поднял глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил готовность компаний финансировать закупку систем РЭБ и вооружения крупного калибра, подчеркнув необходимость урегулирования механизмов такого взаимодействия.