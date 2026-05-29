Госзакупки

Крупный бизнес сможет сам защищаться от БПЛА: предприятиям разрешили закупать вооружение

Частные компании получили право закупать крупнокалиберное вооружение для защиты объектов от атак беспилотников.

Бизнес сможет приобретать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства, комплексы РЭБ и специальный транспорт.

Механизм закупок утвердили для оперативного оснащения мобильных огневых групп, которые обеспечивают безопасность гражданской и промышленной инфраструктуры. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Ранее бизнес мог закупать через Минпромторг только средства пассивной защиты, такие как комплексы РЭБ, или легкое стрелковое оружие через Росгвардию. Теперь перечень доступного оборудования решили расширить до тяжелых систем ПВО.

«В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения», — сказал источник издания.

Вопрос о расширении возможностей бизнеса по защите территорий присутствия 26 мая 2026 года поднял глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил готовность компаний финансировать закупку систем РЭБ и вооружения крупного калибра, подчеркнув необходимость урегулирования механизмов такого взаимодействия.

Коды ОКВЭД

Как выбрать коды ОКВЭД в 2026 году: подробное руководство для нового и действующего бизнеса

Кодом ОКВЭД обозначают вид деятельности, которым занимается компания или индивидуальный предприниматель. Зарегистрировать таких кодов можно сколько угодно, но всегда должен быть основной — тот, который отражает основное направление бизнеса. Расскажем, как выбрать подходящие ОКВЭД.

