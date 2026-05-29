МЧС официально опровергло информацию о введении запрета на использование смартфонов на АЗС с 1 июня 2026 года

Министерство назвало сообщения о новых ограничениях для автомобилистов недостоверными. Власти не планируют вводить подобные запреты в ближайшее время.

29 мая 2026 года в пресс-службе МЧС разъяснили, что порядок пожарной безопасности на заправках регулируется постановлением правительства от 16 сентября 2020 года и профильным сводом правил.

Действующая нормативная база не содержит ограничений на использование средств мобильной связи на территории АЗС.

«Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», — сказали в министерстве.

Недавно в СМИ писали, что разговор по телефону у колонки АЗС может стать основанием для отказа в обслуживании. В тексте уточняли, что МЧС и топливные операторы с 1 июня 2026 года ужесточат противопожарные правила работы АЗС.

Тогда же управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева объяснила, что хотя нет административной ответственности за эти нарушения, но надо учитывать, что «автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании».