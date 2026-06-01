С 1 июня 2026 по СПОТ нужно вносить обеспечительный платеж – какой КБК

Обеспечительный платеже не входит в ЕНП, поэтому для него установлен отдельный код бюджетной классификации.

С 1 июня 2026 года действует новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии) автомобильным транспортом по национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

Импортеры должны сообщать о предстоящей поставке в налоговую через информационную систему , вносить обеспечительный платеж и получить QR-код до ввоза товара.

Заявитель (импортер, посредник) за 2 календарных дня до ввоза товара в РФ из ЕАЭС должен сформировать и прислать в налоговую документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП), напомнили налоговики.

Такой документ оформляют по каждой перевозке, он включает сведения о:

заявителе;

поставщике;

перевозчике;

ввозимых товарах;

сумме обеспечительного платежа или праве заявителя не вносить обеспечительный платеж;

государственном регистрационном номере транспортного средства.

Изменения в ДОПП можно внести до получения QR-кода, а в сведения о транспортном средстве – до пересечения границы РФ.

Если за один раз ввезли не все товары, указанные в ДОПП, ввозить остаток придется по новому документу.

Для обеспечительного платежа введен отдельный КБК 182 1 04 03000 01 1000 110, так как платеж не входит в состав ЕНП.

Реквизиты для заполнения платежки:

ИНН плательщика (реквизит 60) – ИНН того, чья обязанность по уплате налогов исполняется;

КПП плательщика (реквизит 102) – КПП организации или обособленного подразделения;

ОКТМО (реквизит 105) – восьмизначный код ОКТМО;

КБК (реквизит 104) – «182 1 04 03000 01 1000 110»;

статус плательщика (реквизит 101) – «01»;

реквизиты 106-109 – «0»;

назначение платежа (реквизит 24) – дополнительная информация;

ИНН получателя (реквизит 61) – «7727406020»;

КПП получателя (реквизит 103) – «770701001».

После отправки ДОПП и уплаты платежа заявитель получит QR-код, который можно проверить через сервис «Сервис проверки QR-кода». Это код понадобится перевозчику для пропуска через границу. Также он должен иметь при себе ДОПП с QR-кодом и предъявлять его по требованию таможни.

Новый порядок распространяется на большинство товаров из ЕАЭС, ввозимых автотранспортом, кроме наличных денег, нефтепродуктов и товаров для личного пользования, не связанных с предпринимательской деятельностью.