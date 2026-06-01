Эксперт: новая корпоративная пенсионная программа может повысить доход россиян на пенсии до 40%

Корпоративная пенсионная программа с софинансированием от работодателя и регулярными взносами может увеличить коэффициент замещения утраченного заработка россиян до 40% к 2060 году.

На Investfunds Forum в Санкт‑Петербурге Председатель Совета директоров НПФ «БУДУЩЕЕ» Галина Морозова рассказала о новой модели корпоративных пенсий, которая может существенно повысить доходы россиян после выхода на пенсию. По ее словам, установленная корпоративная пенсионная программа способна увеличить коэффициент замещения утраченного заработка до 40% к 2060 году при условии, что в ней будут участвовать 90% населения.

Морозова подчеркнула, что программа должна быть обязательной для работодателя и добровольной для работника. Если сотрудник решит участвовать и вносить взносы, работодатель обязан будет софинансировать накопления. Расчеты показывают, что при ежемесячных взносах работника и работодателя по 3,5% от зарплаты коэффициент замещения может достичь 30% к 2045 году и 40% к 2060 году. Сейчас этот показатель составляет лишь 23%.

Эксперт отметила, что эффективность новой системы зависит от трех ключевых факторов: массового охвата, регулярности взносов и длительного горизонта накоплений — от 10 до 20 лет и более. Международный опыт подтверждает, что без этих условий ни одна накопительная модель не дает ощутимого результата.

Предлагаемая программа будет самостоятельным инструментом и не пересечется с обязательным пенсионным страхованием, программой долгосрочных сбережений или негосударственным пенсионным обеспечением. Государственная пенсия сохранит социальную функцию базового уровня, однако повысить коэффициент замещения только за счет нее невозможно без дополнительной нагрузки на бюджет.

Выплаты по установленной программы работодателя должны быть исключительно в форме пожизненной пенсии, что позволит решать задачу замещения дохода, а не разовых выплат. При этом работник сможет в любой момент выйти из программы.

«Развитию финансового рынка также будет способствовать конвертация «замороженных» пенсионных накоплений из системы ОПС в ПДС. При этом необходимо обеспечить неизменность параметров ПДС при конвертации пенсионных накоплений. Это важно с точки зрения сохранения доверия клиентов к НПФ», — сказала Морозова.

По мнению эксперта, запуск новой модели будет полезен не только гражданам, но и экономике: долгосрочные пенсионные активы станут источником устойчивого развития финансового рынка.