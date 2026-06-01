ВС: капстроение на балансе организации облагается налогом независимо от наличия сведений о нем в ЕГРН

Налоговики рассказали о разъяснениях ВС по вопросам налогообложения капитальных сооружений.

По общему правилу, сооружение на балансе организации облагается налогом вне зависимости от наличия сведений о нем в ЕГРН, если соответствует условиям:

учтено как основное средство;

возведено в качестве объекта капитального строительства;

отвечает признакам недвижимости;

есть несущие капитальные конструкции.

Об этом пишет Верховный суд в тематическом обзоре (№ 4/2026).

Так, элеваторы относятся к опасному производственному комплексу сооружений, который должен рассматриваться как результат капитального строительства и подлежать налогообложению. И регистрация права в ЕГРН не нужна для признания объекта недвижимостью.

Технологический трубопровод – это результат строительства, представляющий собой линейные строительные системы, имеющие наземную, надземную и (или) подземную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций. Таковым считается каждый отдельный объект со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое.

Трубопроводы как объекты налогообложения, отвечающие этим условиям и возведенные с получением разрешения на капитальное строительство, предназначены для связи сооружений предприятия между собой внутри площадки комплекса – для обеспечения его сырьем и энергоресурсами.

Полный обзор Верховного Суда РФ № 4/2026 содержит письмо ФНС от 07.05.2026 № БС-36-21/3766@