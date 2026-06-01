Банки начали урезать ипотечные кредиты заемщикам из-за ужесточения проверки доходов и долговой нагрузки

Доля одобрений ипотеки упала до 30% после того, как банки начали сокращать суммы кредитов по данным ЦБ.

В IV квартале 2025 года разрыв между запрошенной и одобренной суммой кредита достиг трети: при среднем запросе в 6,1 млн рублей банки были готовы выдать лишь 4,1 млн рублей. Такая тенденция связана с ужесточением риск-политики кредитных организаций и стремлением ограничить выдачи клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Банки одобряли только 30-37% заявок, тогда как годом ранее показатель составлял 43-51%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

За квартал разрыв между желаемой и реальной суммой кредита увеличился в полтора раза — с 21% до 33%. Эксперты отмечают, что финансовые организации оценивают платежеспособность клиентов так, будто ипотека выдается на рыночных условиях, даже если речь идет о льготных программах.

Для повышения шансов на получение нужной суммы заемщикам стоит привлекать созаемщиков, закрывать действующие кредитные карты или увеличивать первоначальный взнос. Также банки рекомендуют заранее проверять лимиты одобрения перед выбором конкретного объекта недвижимости.