Аксаков: ставки по ипотеке упадут ниже 15% уже в 2026 году
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует оживление рынка недвижимости на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России. По мнению депутата, снижение стоимости заемных средств сделает ипотеку более доступной для населения.
1 июня 2026 года Анатолий Аксаков в интервью ТАСС уточнил, что ожидает снижения ключевой ставки до 10% к концу 2026 года. Он отметил, что текущие инфляционные процессы пока сдерживают регулятора от резкого сокращения ставки на 1,5-2 процентных пункта.
«Мы ожидаем, что когда ключевая ставка снизится к концу года до 10-11%, ипотечные кредиты могут снизиться ниже 15%, по крайней мере не больше 15%, соответственно, люди будут охотнее брать ипотечные кредиты, и тогда она оживет», — сказал Анатолий Аксаков.
