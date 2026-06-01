Суд арестовал главу «Инвестиционной палаты» по делу о мошенничестве на 10,6 млрд рублей

Руководителей брокерских компаний «Инвестиционная палата» и Mind Money арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере при работе с замороженными активами инвесторов.

Московский суд заключил под стражу главу брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Фигурантов обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК.

Уголовное дело связано с деятельностью финансистов по работе с замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Об это пишет ТАСС.

«Инвестиционная палата» выступала организатором централизованного обмена активами. Иностранные инвесторы за счет средств со счетов типа «С» выкупали у россиян зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за санкций. Общий объем проведенных сделок составил 10,64 млрд рублей.

Юлия Хандошко, в свою очередь, оказывала содействие в разблокировке иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и организации выплат по ним.

Ранее «Инвестиционная палата» была назначена организатором торгов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов в соответствии с указом президента № 844.