Семьи с двумя детьми смогут вернуть часть НДФЛ через Госуслуги — заявления принимают с 1 июня 2026

Родители, которые проходят по установленным критериям по доходам и налоговым отчислениям, получили право на частичный возврат уплаченного НДФЛ.

С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми могут оформить новую ежегодную выплату через портал Госуслуги. Услуга доступна семьям, в которых воспитываются двое и более детей, а каждый из работающих родителей постоянно проживает в России.

Заявления принимают до 30 сентября 2026 года, а срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней.

Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Также обязательными условиями выступают отсутствие задолженности по алиментам и наличие уплаченного НДФЛ за прошлый год.

«С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты», — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Размер выплаты рассчитывают как разницу между фактически уплаченным налогом и суммой НДФЛ, исчисленной по ставке 6%. Например, если семья в 2025 году уплатила 100 тыс. рублей НДФЛ по ставке 13%, то при пересчете по ставке 6% налог составил бы 46 154 рубля. В таком случае размер возврата достигнет 53 846 рублей.

В ближайшее время функционал услуги интегрируют в «жизненную ситуацию» «Поддержка семей с детьми».