Депутат предлагает снизить ставку по УСН для креативных индустрий в малых городах

Представители творческого бизнеса в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек могут получить налоговые льготы.

Такое предложение внес депутат Леонид Слуцкий на форуме «Развитие креативных индустрий в малых городах» в Калязине. Он считает необходимым установить для таких предпринимателей пониженные ставки по УСН в диапазоне от 1% до 3%.

Снижение фискальной нагрузки поможет владельцам творческих студий и семейных производств высвободить средства для расширения бизнеса. Вместо высоких налогов предприниматели смогут инвестировать прибыль в развитие собственного дела, уверен он.

«ЛДПР предлагает ввести специальный налоговый режим для представителей креативных индустрий в малых городах с населением до 50 тыс. человек. Мы считаем справедливым установить для них пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения — всего 1-3%», — заявил Слуцкий.

А для инвесторов инвестируют в проекты креативных индустрий в малых городах предлагается ввести федеральный налоговый вычет до 500 тыс. рублей в год.

