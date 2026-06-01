Могут ли работодатели требовать от сотрудников приходить раньше и уходить позже без оплаты: разъяснение от эксперта

Если работник выполняет поручения работодателя до или после смены, это считается рабочим временем, а значит — подлежит оплате в повышенном размере.

Работодатели не могут требовать от сотрудников приходить на работу раньше установленного времени или задерживаться после окончания смены без соответствующей оплаты. Согласно ст. 91 ТК, рабочим временем считается период, когда сотрудник выполняет свои обязанности или находится на рабочем месте по требованию работодателя.

Это означает, что подготовка рабочего места, уборка или иные действия, выполняемые до начала смены или после ее завершения, относятся к рабочему времени.

Если работодатель фактически увеличивает продолжительность рабочего дня, такие периоды считаются сверхурочной работой. В соответствии со ст. 152 ТК, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном. Требовать выполнения таких работ без оплаты работодатель не вправе.

Любые изменения режима рабочего времени должны быть закреплены в трудовом договоре или правилах внутреннего распорядка и не могут вводиться односторонним приказом, если они ухудшают положение работников.

