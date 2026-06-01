ФНС рассказала о последствиях недостоверных сведений в ЕГРЮЛ

Запись о недостоверности сведений в отношении юрлица в ЕГРЮЛ приведет к штрафу.

О последствиях внесения записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ рассказала замначальника отдела правового обеспечения государственной регистрации №2 ИФНС России №12 по Воронежской области Татьяна Булавина.

Факт недостоверной информации в реестре может обнаружить любое заинтересованное лицо. Также несоответствие могут найти налоговики при осмотре объектов недвижимости.

Заинтересованным лицом могут выступать собственники помещений, кредиторы, иные лица, чьи права были затронуты. Для сообщения о недостоверности подают заявление по форме № Р34002.

Недостоверность сведений об адресе компании устанавливается в результате осмотра объектов недвижимости. Налоговая направит по всем известным адресам самому обществу, руководителю, участникам уведомление о необходимости внести в реестр достоверную информацию.

«Если в течение тридцати дней с момента направления уведомления организация не предоставляет в регистрирующий орган достоверные сведения, в отношении которых направлено уведомление, в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о юридическом лице», — предупредила Булавина.

Запись о недостоверности в отношении руководителя, учредителя может быть рассмотрена на основании заявления физлица о недостоверности сведений о нем самом по форме № Р34001. Такую запись в реестр внесут в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления. Также вопрос о недостоверности рассмотрят при получении сведений о смерти руководителя или учредителя.

За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в госреестры сведений, а также за представление недостоверных сведений, заявители, юрлица и ИП несут ответственность по ч. 3-5 ст. 14.25 КоАП (штраф от 5 тыс. руб.).

Поэтому не следует игнорировать получение юридически значимой почтовой корреспонденции, пренебрегать сообщениями в Личный кабинет налогоплательщика и уведомлениями на электронку, добавила представитель налоговой.

