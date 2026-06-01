ЦБ: объем премий по накопительному страхованию жизни вырос в 1,5 раза в первом квартале 2026 года

Объем премий по накопительному страхованию жизни за первые три месяца 2026 года достиг 364,4 млрд рублей.

В январе-марте 2026 года россияне чаще всего оформляли полисы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) со сроком действия до одного года. Объем премий вырос до 364,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в том же периоде 2025 года.

Доля договоров, гарантирующих доходность на уровне банковских вкладов, составила 80%. Почти половина контрактов с единовременным взносом превысила сумму в 10 млн рублей, а общая сумма выплат страховщиков по НСЖ достигла 250,3 млрд рублей.

Центробанк связывает рост сегмента НСЖ с высоким спросом на полисы с доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами. При этом общие показатели рынка некредитного страхования жизни снизились по сравнению с четвертым кварталом 2025 года почти на треть.

«С начала года прекратились продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), что сказалось на взносах по этому виду: они сократились почти вдвое», — сказано на сайте ЦБ.

На премии по ранее заключенным договорам ИСЖ, которые предусматривают возможность пополнения, пришлось 105,9 млрд рублей. Сборы по долевому страхованию жизни (ДСЖ), запущенному в прошлом году, составили 16,5 млрд.