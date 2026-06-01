Будет ли НДС при изготовлении видеорекламы для иностранного заказчика: ответ Минфина

Если место реализации рекламных услуг - другая страна, то услуги по производству такой рекламы не облагаются НДС.

Минфин ответил, должен ли ИП платить НДС при изготовлении для заказчика из Узбекистана рекламных видеороликов исключительно на узбекском языке (трейлеров, тизеров и видеорекламы для узбекских фильмов и сериалов).

Согласно ст. 146 НК, объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. Порядок определения места реализации работ и услуг в целях НДС установлен в ст. 148 НК

Местом реализации рекламных услуг не признается территория России, если покупатель таких услуг не осуществляет деятельность на территории РФ.

Согласно ст. 3 закона о рекламе от 13.03.2006 № 38-ФЗ, под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования.

То есть, если российский ИП оказывает иностранному заказчику рекламные услуги, и местом реализации таких услуг территория России не признается – эти услуги НДС в РФ не облагаются, пояснил Минфин в письме от 04.05.2026 № 03-07-08/37400.

Таким образом, если ИП создает для иностранного лица рекламные видеоролики (трейлеры, тизеры и видеореклама), то НДС в России такие услуги не облагаются.

