Будет ли НДС при изготовлении видеорекламы для иностранного заказчика: ответ Минфина
Минфин ответил, должен ли ИП платить НДС при изготовлении для заказчика из Узбекистана рекламных видеороликов исключительно на узбекском языке (трейлеров, тизеров и видеорекламы для узбекских фильмов и сериалов).
Согласно ст. 146 НК, объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. Порядок определения места реализации работ и услуг в целях НДС установлен в ст. 148 НК
Местом реализации рекламных услуг не признается территория России, если покупатель таких услуг не осуществляет деятельность на территории РФ.
Согласно ст. 3 закона о рекламе от 13.03.2006 № 38-ФЗ, под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования.
То есть, если российский ИП оказывает иностранному заказчику рекламные услуги, и местом реализации таких услуг территория России не признается – эти услуги НДС в РФ не облагаются, пояснил Минфин в письме от 04.05.2026 № 03-07-08/37400.
Таким образом, если ИП создает для иностранного лица рекламные видеоролики (трейлеры, тизеры и видеореклама), то НДС в России такие услуги не облагаются.
Подробнее о том, как работать с НДС, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026».
