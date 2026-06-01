⚡️ Итоги дня: дети стали чаще ходить в частные детсады, российские миллиардеры стали богаче почти на 22 млрд долларов, на Wildberries появилось ИИ-сравнение товаров
Спрос россиян на услуги частных детских садов в первой половине 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода 2025 года.
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2026 года увеличилось на 21,857 млрд долларов.
Владимир Путин поручил продлить срок службы чиновникам старше 70 лет в новых регионах.
РЖД сообщили о возращении поезда Душанбе — Москва после 6 лет перерыва. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня 2026 года.
У РЖД появилась услуга по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника.
В Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии.
Более 11 тыс. многодетных семей пользуются скидкой для проезда по платным дорогам.
Минтранс предложил ввести дорожный спецзнак для парковки многодетных семей и провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них.
Роспотребнадзор и Минцифры создали электронную книгу жалоб на Госуслугах.
У библиотеки цифрового контента на портале Госуслуги уже 2,9 млн пользователей, по большей части это учащиеся.
В России запустили единую цифровую систему мониторинга образования. Это позволит снизить бюрократическую нагрузку на образовательные организации, а ведомства при этом будут получать оперативные и достоверные данные для решения проблем.
В Москве состоялась презентация нового китайского седана Hongqi Golden Sunflower Guoya. Его главная цель — потеснить привычные нам немецкие премиальные марки. Седан стоит дороже 30 млн рублей.
Wildberries запускает ИИ-сравнение товаров. Он поможет покупателям быстрее разбираться в характеристиках товаров и выбирать подходящий вариант под свою задачу.
«ВКонтакте» добавила в личные профили пользователей расширенную статистику и инструменты для продвижения. В статистике можно посмотреть охваты, взаимодействие с контентом, действия друзей в профиле, данные об аудитории и отдельно по постам, клипам, историям и видео.
Яндекс утвердил награду «Особенно Хорошее место». Ее получат компании, которые сохраняют высокий рейтинг больше 5 лет. Новым статусом наградили около 4% обладателей отметки «Хорошее место».
