Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: дети стали чаще ходить в частные детсады, российские миллиардеры стали богаче почти на 22 млрд долларов, на Wildberries появилось ИИ-сравнение товаров

Подготовили обзор главных событий дня — 1 июня 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Спрос россиян на услуги частных детских садов в первой половине 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода 2025 года.

  • Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2026 года увеличилось на 21,857 млрд долларов.

  • Владимир Путин поручил продлить срок службы чиновникам старше 70 лет в новых регионах.

  • РЖД сообщили о возращении поезда Душанбе — Москва после 6 лет перерыва. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня 2026 года.

  • У РЖД появилась услуга по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника.

  • В Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии.

  • Более 11 тыс. многодетных семей пользуются скидкой для проезда по платным дорогам.

  • Минтранс предложил ввести дорожный спецзнак для парковки многодетных семей и провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них.

  • Роспотребнадзор и Минцифры создали электронную книгу жалоб на Госуслугах.

  • У библиотеки цифрового контента на портале Госуслуги уже 2,9 млн пользователей, по большей части это учащиеся.

  • В России запустили единую цифровую систему мониторинга образования. Это позволит снизить бюрократическую нагрузку на образовательные организации, а ведомства при этом будут получать оперативные и достоверные данные для решения проблем.

  • В Москве состоялась презентация нового китайского седана Hongqi Golden Sunflower Guoya. Его главная цель — потеснить привычные нам немецкие премиальные марки. Седан стоит дороже 30 млн рублей.

  • Wildberries запускает ИИ-сравнение товаров. Он поможет покупателям быстрее разбираться в характеристиках товаров и выбирать подходящий вариант под свою задачу.

  • «ВКонтакте» добавила в личные профили пользователей расширенную статистику и инструменты для продвижения. В статистике можно посмотреть охваты, взаимодействие с контентом, действия друзей в профиле, данные об аудитории и отдельно по постам, клипам, историям и видео.

  • Яндекс утвердил награду «Особенно Хорошее место». Ее получат компании, которые сохраняют высокий рейтинг больше 5 лет. Новым статусом наградили около 4% обладателей отметки «Хорошее место».

Договоры ГПХ без бумаги: как перевести гражданско-правовые договоры в электронный формат

Договоры на бумаге отнимают у бизнеса много времени: распечатать, отправить, подписать, вернуть один из двух экземпляров, организовать хранение. Все эти действия можно заменить на одно — перейти по ссылке и заверить файл ЭП. Время — деньги, поэтому многие предприниматели делают выбор в пользу цифровизации.

