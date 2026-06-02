Налоговики провели уроки налоговой грамотности в 5,5 тыс. российских школ

В 2025/26 учебном году ФНС провела 10,4 тыс. занятий для 239,3 тыс. школьников по всей стране.

Проект налоговой направлен на формирование у детей осознанного отношения к обязанностям налогоплательщика и понимание принципов работы госбюджета.

Образовательная инициатива развивается с 2022 года в рамках экосистемы ФНС ЛАБ и не ограничивается школьной программой. Занятия проходят в интерактивном формате, сочетая лекции с викторинами, тематическими видеороликами и дискуссиями.

Налоговики также помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.

Несмотря на завершение учебного года, программа «юНГа» продолжит работу в детских оздоровительных лагерях до начала следующего учебного года.