Налоговый кешбэк для семей с двумя детьми не помешает получить вычеты

С 1 июня 2026 года родители могут вернуть часть уплаченного за прошлый год НДФЛ, но это не скажется на получении налоговых вычетов.

Новая мера поддержки, которая позволяет семьям с двумя и более детьми получить налоговые кешбэк, не отменяет право налогоплательщиков на налоговые вычеты.

«Получение выплаты не влияет на возможность получения налогового вычета», — сказал заместитель руководителя управления ФНС по Алтайскому краю Сергей Сметанников.

Право на семейную налоговую выплату имеют россияне, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии их очного обучения.

Семейная налоговая выплата — это часть государственной программы по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми. Ранее правительство утвердило правила, согласно которым размер возврата зависит от суммы уплаченного налога, а критерии нуждаемости учитывают среднедушевой доход семьи.

Недавно мы писали, что Социальный фонд начал принимать заявление на налоговый кешбэк с 1 июня 2026 года. Заявки принимают до 30 сентября 2026 года.