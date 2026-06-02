Новую декларацию по водному налогу нужно применять с 6 июля 2026 года
6 июля 2026 года вступает в силу приказ ФНС от 26.03.2026 № ЕД-1-3/205@ с обновленной декларацией по водному налогу.
В новой форме изменился порядок отражения коэффициентов. Теперь коэффициент 4,65 в декларации не указывается, так как он применяется на постоянной основе согласно п. 1.1 ст. 333.12 НК. При этом коэффициент-дефлятор, который в 2026 году составляет 1,090, необходимо отражать по строке 130 подраздела 2.1 и по строке 120 подраздела 2.2. Об этом сказано на сайте ФНС.
В подразделах 2.1 и 2.2 появилась новая строка 001, предназначенная для указания КПП по месту нахождения водного объекта или обособленного подразделения организации. На титульном листе добавили поля для сведений о физических лицах, которые не имеют ИНН или не указали его в отчетности.
Налогоплательщики представляют декларацию по водному налогу в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения. Срок подачи — не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом.
