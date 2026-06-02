В «Честном знаке» нужно маркировать кофе и цикорий с 1 июня 2026 года

Производители и импортеры растворимых напитков начинают наносить цифровые коды на упаковки продукции. Это позволит покупателям отслеживать легальность и безопасность товаров через мобильное приложение.

С 1 июня 2026 года в силу вступили требования по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Новые правила распространяются на кофе и цикорий.

Продукция, которая поступила в оборот до этой даты, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Остатки товаров не требуют перемаркировки и могут находиться на полках магазинов до полной реализации.

«Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик — достаточно отсканировать код в приложении "Честный знак"», — сказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

При сканировании кода приложение отображает данные о производителе или импортере, точное наименование позиции, срок годности и разрешительные документы. Если система выявит нарушения, приложение направит пользователю соответствующее предупреждение.