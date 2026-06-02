Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Несчастные случаи на производстве

Эксперт: если работник пострадал от третьих лиц – нужно расследовать несчастный случай

Если событие произошло при исполнении работником трудовых обязанностей – оно подлежит расследованию в обычном порядке.

Некоторые работодатели считают, что если работник пострадал от действий третьих лиц, то расследовать такой случай как несчастный на производстве не нужно.

Но это заблуждение, предупреждает ТГ-канал «Охрана труда».

Если событие произошло при исполнении работником трудовых обязанностей – оно подлежит расследованию в обычном порядке, независимо от того, кто именно причинил вред.

Например, ГИТ расследует тяжелый несчастный случай, который случился в магазине: покупатель бросил ведро с краской в лицо продавцу-кассиру, женщина получила тяжелую травму носа.

Также типичный пример – фельдшеры скорой помощи. Все случаи агрессии со стороны пациентов или окружающих у регулярно расследуют как несчастные случаи на производстве.

Таким образом, факт участия третьих лиц не отменяет требований к проведению расследования. Но в таких случаях потребуются материалы или заключения от правоохранительных органов.

С 1 марта 2027 года вступает в силу 94-ФЗ, который вводит обязательную проверку готовности к сварочным работам на ОПО через аттестационные центры — члены саморегулируемых организаций (СРО).

На бесплатном вебинаре 24 июня в 11.00 мск разберем, как работает новая система допуска, кто должен вступать в СРО, и что делать с действующими удостоверениями в переходный период 2026-2027.

Записаться на вебинар

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка