Эксперт: если работник пострадал от третьих лиц – нужно расследовать несчастный случай

Если событие произошло при исполнении работником трудовых обязанностей – оно подлежит расследованию в обычном порядке.

Некоторые работодатели считают, что если работник пострадал от действий третьих лиц, то расследовать такой случай как несчастный на производстве не нужно.

Но это заблуждение, предупреждает ТГ-канал «Охрана труда».

Если событие произошло при исполнении работником трудовых обязанностей – оно подлежит расследованию в обычном порядке, независимо от того, кто именно причинил вред.

Например, ГИТ расследует тяжелый несчастный случай, который случился в магазине: покупатель бросил ведро с краской в лицо продавцу-кассиру, женщина получила тяжелую травму носа.

Также типичный пример – фельдшеры скорой помощи. Все случаи агрессии со стороны пациентов или окружающих у регулярно расследуют как несчастные случаи на производстве.

Таким образом, факт участия третьих лиц не отменяет требований к проведению расследования. Но в таких случаях потребуются материалы или заключения от правоохранительных органов.