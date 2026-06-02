ФНС утвердила формат электронной грузовой накладной для авиаперевозок

Изменена структура электронного документа для оформления грузов. Новые правила обеспечивают переход на цифровой документооборот в авиации.

ФНС поменяла формат электронной грузовой накладной.

Приказ ведомства от 27.04.2026 № ЕД-1-26/276@ опубликован на портале правовой информации 29 мая 2026 года.

Законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ внесены поправки в Воздушный кодекс. Теперь компании обязаны формировать накладные в электронном виде и направлять их в ГИС электронных перевозочных документов.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

То есть с этой даты предусмотрено обязательное формирование грузовой накладной в форме электронного документа.

В связи с этим утвержден приказ, который содержит формат электронной грузовой накладной.

Документ тоже вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Автор

Р7
