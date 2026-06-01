Бизнесу упростили международные расчеты — достаточно только подать поручение

Теперь предприниматели могут проводить международные платежи без договоров с агентами. Банк сам подберет исполнителей, оформляет документы и берет на себя валютный контроль.

Т‑Банк запустил новое решение для международных расчетов, которое упрощает трансграничные операции для юридических лиц.

Теперь клиент взаимодействует только с Т‑Банком: достаточно подать поручение, а все дальнейшие действия — выбор исполнителя, оформление документов и проведение платежа — банк берет на себя. До этого компаниям приходилось заключать отдельные договоры с платежными агентами, согласовывать курс, обмениваться документами и контролировать выполнение операций.

«Раньше клиенту приходилось не только оформлять дополнительные документы, но и коммуницировать напрямую с платежными агентами. Теперь вся логика процесса — от выбора маршрута до взаимодействия с агентом — сосредоточена на нашей стороне», — сказал руководитель продуктов для ВЭД в Т-Банке Влад Бокун.

Юридические отношения между клиентом и агентами полностью исключены, а сами переводы выглядят как стандартные валютные операции. Это снижает операционные и регуляторные риски, а также уменьшает вероятность дополнительных вопросов со стороны налоговых органов.

Т‑Банк перечисляет средства агенту только после отправки платежа конечному получателю. Это исключает ситуации, когда посредник получает деньги, но не выполняет перевод.

Валютный контроль также упрощен — клиент подтверждает только сам платеж, а необходимые документы банк формирует самостоятельно. Дополнительных комиссий за упрощенную ВЭД нет: действуют стандартные тарифы на платежи, конвертацию и валютный контроль.

Решение сделает международные расчеты более прозрачными и гибкими, позволяя компаниям сосредоточиться на бизнесе, а не на организации платежной инфраструктуры.