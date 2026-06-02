Эксперт: если у директора три места работы – страховые взносы должны быть не меньше МРОТ по каждому
Компания получила требование по РСВ за 1 квартал 2026 года.
ФНС посчитала, что база для страховых взносов по физлицу-ЕИО была меньше МРОТ.
Но в компании оформлен гендиректор на 0,1 ставки с зарплатой 10 000 руб. Также у директора есть еще 3 официальных места работы (на одном в декрете), где тоже платят взносы.
Общая сумма выплаты по директору по всем фирмам выше МРОТ.
Должна ли компания доначислять взносы по генеральному директору исходя из МРОТ – объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Доплатить страховые взносы придется: с 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, согласно которому коммерческие организации должны платить страховые взносы за руководителей, даже если у них нет зарплаты или она ниже МРОТ.
Если директор оформлен и в других компаниях – по каждому месту работы ежемесячный платеж по страховым взносам составит 8 127,90 рублей (27 093 руб. × 30%).
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
Комментарии
Жаль.....
Надо было сделать так:
если у тебя три места работы, то страх взносы должны быть в размере.... трёх МРОТ ... ПО КАЖДОМУ !