Эксперт: если у директора три места работы – страховые взносы должны быть не меньше МРОТ по каждому

Даже если общая сумма страховых взносов за директора со всех мест работы получается больше, чем с минималки, обязанность по взносам с МРОТ остается у каждой компании.

Компания получила требование по РСВ за 1 квартал 2026 года.

ФНС посчитала, что база для страховых взносов по физлицу-ЕИО была меньше МРОТ.

Но в компании оформлен гендиректор на 0,1 ставки с зарплатой 10 000 руб. Также у директора есть еще 3 официальных места работы (на одном в декрете), где тоже платят взносы.

Общая сумма выплаты по директору по всем фирмам выше МРОТ.

Должна ли компания доначислять взносы по генеральному директору исходя из МРОТ – объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Доплатить страховые взносы придется: с 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, согласно которому коммерческие организации должны платить страховые взносы за руководителей, даже если у них нет зарплаты или она ниже МРОТ.

Если директор оформлен и в других компаниях – по каждому месту работы ежемесячный платеж по страховым взносам составит 8 127,90 рублей (27 093 руб. × 30%).

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.