Новые уведомления в МВД, особый статус и повышенные зарплаты — эксперт Пономарева рассказала, как нанимать иностранных работников в 2026 году

В 2026 году изменятся правила работы с иностранными сотрудниками. Появятся новые формы уведомлений, повышают зарплатные требования для ВКС, а также будет особый статус для специалистов, представляющих интерес для России.

Работодатели, которые привлекают иностранных работников, должны будут использовать новые формы уведомлений в МВД.

В них теперь необходимо указывать:

срок трудового договора;

ИНН работника;

отдельное согласие на обработку персональных данных по типовой форме.

Это направлено на повышение прозрачности и корректности миграционного учета, рассказала на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» Елена Пономарева — эксперт по кадровому учету, кадровый консультант, преподаватель.

Выступление Елены Пономаревой на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые минимальные требования к зарплатам высококвалифицированных специалистов. Для большинства ВКС установлен порог 717 тыс. рублей в месяц. Для медиков, педагогов, научных сотрудников, ИТ‑специалистов аккредитованных компаний и резидентов инновационных центров минимальный уровень составит 358,5 тыс. рублей.

Кроме того, с 15 апреля 2026 года начала действовать особая категория иностранных граждан, определенная Указом Президента от 02.12.2025 № 883. Иностранцы, имеющие значимые достижения или востребованные компетенции, смогут получить статус «представляющих интерес для РФ». Он дает право на упрощенное оформление вида на жительство и разрешения на работу без дополнительных согласований.

Смотрите бесплатно выступления других экспертов потока «Налоговая реформа 2026» в комнате 1 конференции! Задавайте спикеру свои вопросы в MAX и в Telegram.

Присоединяйтесь — впереди еще 3 часа полезной информации!