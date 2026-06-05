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Налоговые проверки

Налоговый эксперт Мухин: бизнес имеет право получить доступ к доказательствам по проверкам ФНС

Суды подтвердили обязанность налоговых органов раскрывать доказательства по проверкам: налогоплательщик должен иметь доступ ко всем материалам, кроме сведений, содержащих тайну, которые предоставляются в виде заверенных выписок.

Налоговые органы обязаны прикладывать к акту проверки документы, подтверждающие выявленные нарушения, согласно п. 3.1 ст. 100 НК. Исключение составляют материалы, содержащие банковскую, налоговую или персональную тайну, а также документы, полученные от третьих лиц. В таких случаях инспекторы должны предоставить заверенные выписки, чтобы сохранить конфиденциальность данных.

Об этом рассказал налоговый эксперт Михаил Мухин во время ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».

Михаил Мухин разъясняет права предпринимателей во время налоговых проверок на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».
Михаил Мухин разъясняет права предпринимателей во время налоговых проверок на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».

Конституционный суд в определениях от 28.09.2023 № 2205-О и от 30.01.2024 № 39-О подтвердил, что смысл нормы заключается в обеспечении налогоплательщику реальной возможности ознакомиться с доказательствами и представить мотивированные возражения. Таким образом, доступ к материалам проверки — ключевой элемент защиты прав налогоплательщика.

Михаил Мухин подчеркнул, что позиция суда усиливает требования к прозрачности налогового контроля и снижает риск необоснованных доначислений, поскольку налогоплательщик получает право видеть доказательственную базу в полном объеме.

Смотрите выступление Михаила Мухина в комнате 3 конференции! Задавайте спикеру свои вопросы в MAX и в Telegram.

Автор

Автоматизация учета

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