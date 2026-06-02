Мордовские ИП на УСН могут два года не платить налоги: УФНС напомнило условия для ставки 0%

Для применения налоговой льготы нужно соответствовать условиям по доходу и количеству работников

Новые ИП на УСН в Мордовии могут применять льготную налоговую ставку 0%, напомнило региональное УФНС.

Это определено законом от 02.03.2026 № 29-З.

Такие налоговые каникулы действуют в течение двух налоговых периодов со дня госрегистрации.

Льгота действует для ИП, которые ведут деятельность из списка согласно закону. Например, IT, научная сфера, образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, гостиничный и ресторанный бизнес и др. Всего предусмотрено 50 льготных видов деятельности.

Но для применения налоговой ставки 0% нужно соответствовать условиям:

доля профильного дохода по итогам налогового периода – не менее 70% в общем объеме;

средняя численность работников – не более 15 человек;

предельный размер доходов – не более 49 млн руб. за налоговый период.

