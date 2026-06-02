Банки накопили запас капитала, а россияне стали реже брать кредиты: обзор ЦБ за 2026 год

Корпоративный сектор в 2026 году остается стабильным, но прибыль компаний реального сектора немного снизилась. Это в большей степени было связано с неблагоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Центробанка.

«Постепенное снижение ключевой ставки с пикового 21 до 14,5% оказывает благоприятное воздействие на способность заемщиков обслуживать свои обязательства», — говорится в сообщении регулятора

В банковском секторе ситуация также устойчивая. У банков есть запас капитала для покрытия возможных потерь по корпоративным кредитам и продолжения кредитования экономики.

Также снижается долговая нагрузка россиян в условиях роста доходов и умеренного спроса на кредиты.

Качество обслуживания кредитов постепенно стабилизируется после роста проблемных ссуд в 2024-2025 годах, добавил ЦБ.