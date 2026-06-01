ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов за рубеж до 7 декабря 2026 года

Чтобы контролировать отток капитала, Банк России сохранил жесткие правила трансграничных переводов для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения сохранятся для физлиц и компаний из недружественных государств.

1 июня 2026 года Центробанк объявил о продлении ограничений на период с 8 июня по 7 декабря 2026 года включительно. Работающие в России нерезиденты из недружественных стран по-прежнему могут переводить за рубеж средства в размере своей заработной платы.

Для неработающих в России физических лиц и юридических лиц из недружественных стран сохраняется запрет на перевод средств за границу. Исключение составляют иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Ограничения не распространяются на операции иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок, при переводе средств со счетов типа «Ин» на зарубежные счета.

«Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор уже неоднократно продлевал аналогичные меры валютного контроля, чтобы минимизировать риски для национальной финансовой системы в условиях внешнего санкционного давления.