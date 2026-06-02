Режим самозанятости могут продлить до 2035 года и увеличить лимит годового дохода

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев выступил за продление действия налога на профессиональный доход до 2035 года. Сейчас этот режим официально действует до 31 декабря 2028 года.

Письмо с обращением он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

Также он предлагает с 2027 года поднять предельный размер годового дохода самозанятого до 3 млн рублей и внедрить механизм ежегодной индексации этого лимита с учетом инфляции и изменения социально-экономических условий.

«Если лимит дохода не меняется годами, а цены и расходы растут, мы фактически выталкиваем часть людей из комфортного и прозрачного режима. Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода», — пояснил Гусев.

Такие изменения поддержат доходы россиян, сохранят привлекательность легальной самостоятельной занятости и укрепят доверие к специальным налоговым режимам.