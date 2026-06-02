За наставничество предлагается давать дополнительный отпуск и знаки отличия
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разработала рекомендации по поощрению работников, которые обучают коллег. Предлагается внедрить систему материальной и нематериальной мотивации для наставников на предприятиях.
В частности, предлагается предоставлять дополнительные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.
«В качестве иных вариантов материальной мотивации могут использоваться расширенный социальный пакет, материальная помощь, предоставление дополнительных дней оплачиваемого отпуска и другое», — говорится в рекомендациях.
Для нематериальной мотивации работодателям советуют использовать корпоративные знаки отличия и памятные подарки, публиковать информацию о достижениях наставников на официальных сайтах компаний и в социальных сетях.
