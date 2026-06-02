Экономика России

Минфин и ЦБ предложили урезать траты на оборону из-за дефицита бюджета почти в 6 трлн рублей в 2026 году

Экономисты предупредили, что нужно оптимизировать расходы на оборону, чтобы сбалансировать бюджет. В ответ на это президент поручил искать источники экономии в других статьях, не затрагивая военный сектор.

2 июня 2026 года стало известно, что Минфин и Центробанк настаивают на пересмотре прогнозируемых расходов, так как текущие показатели угрожают устойчивости бюджета.

Однако представители Минобороны и Кремля выступают против сокращений, указывая на зависимость множества предприятий от оборонных контрактов. Более того, военное ведомство запрашивает дополнительное финансирование.

По оценкам экспертов, даже рост цен на нефть не решит проблему дефицита. Для значительного улучшения ситуации в экономике стоимость барреля должна держаться выше 100 долларов в течение минимум года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Минфин представил данные по исполнению бюджета за январь-апрель 2026 года. Дефицит составил 5,877 трлн рублей, что соответствует 2,5% ВВП. Этот показатель вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда дефицит составлял 2,931 трлн. При этом расходы выросли на 15,7% и достигли 17,598 трлн, тогда как доходы снизились на 4,5% до 11,721 трлн.

Этапы внедрения 1С: о чем нужно знать бизнесу 

Бизнесу пора задуматься о внедрении 1С, если «ручной» учет больше не актуален, текущая программа учета не соответствует масштабам компании или она нуждается в индивидуальном решении. Рассказываем, какие этапы включает проект по внедрению 1С и как на практике выглядит сотрудничество заказчика и подрядчика. 

