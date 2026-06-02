Купили квартиру с чужой фирмой: ФНС объяснила, что делать

Если адрес компании не достоверный, можно подать заявление в налоговую.

Налоговая служба ответила, как быть, если в квартире без разрешения владельцев зарегистрирована чужая фирма.

Люди купили квартиру, ООО бывшей хозяйки зарегистрировано на этот домашний адрес. После оформления сделки она обещала в течение месяца изменить адрес и внести изменения в ЕГРЮЛ.

Но прошло уже три года, адрес не изменился, ИФНС присылает письма на этот адрес.

Куда заявить, что данный адрес не достоверный, спрашивают в чате ФНС новые собственники, которые не давали согласия на использование адреса своей квартиры как юридического для ООО постороннего человека.

Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ по рекомендованной форме № Р34002 (приложение к приказу ФНС от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@) отправляют в налоговую.

Сведения о регистрирующем органе конкретного юрлица указаны в выписке из ЕГРЮЛ, которую можно получить на сайте ФНС через сервисы «Проверь себя и контрагента» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», пояснили налоговики.