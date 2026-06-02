Купили квартиру с чужой фирмой: ФНС объяснила, что делать
Налоговая служба ответила, как быть, если в квартире без разрешения владельцев зарегистрирована чужая фирма.
Люди купили квартиру, ООО бывшей хозяйки зарегистрировано на этот домашний адрес. После оформления сделки она обещала в течение месяца изменить адрес и внести изменения в ЕГРЮЛ.
Но прошло уже три года, адрес не изменился, ИФНС присылает письма на этот адрес.
Куда заявить, что данный адрес не достоверный, спрашивают в чате ФНС новые собственники, которые не давали согласия на использование адреса своей квартиры как юридического для ООО постороннего человека.
Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ по рекомендованной форме № Р34002 (приложение к приказу ФНС от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@) отправляют в налоговую.
Сведения о регистрирующем органе конкретного юрлица указаны в выписке из ЕГРЮЛ, которую можно получить на сайте ФНС через сервисы «Проверь себя и контрагента» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», пояснили налоговики.
Удивительно, что такая проблема до сих пор встречается.