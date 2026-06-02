Почти половина россиян готова оставить паспорта дома и подтверждать личность по биометрии

Половина россиян (50%) готовы подтверждать с помощью биометрии свой возраст, 46% — оплачивать проезд или проходить на транспорт, а 40% — совершать покупки в магазинах.

Около 45% жителей крупных российских городов согласны заменить предъявление бумажных документов на биометрию. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование ВТБ.

Также 37% респондентов допускают использование биометрии для подтверждения льгот, 24% — для идентификации по видеосвязи, а 23% — при подписании документов и проведении сделок.

«Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам», — сказала первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова.

В перспективе банк планирует расширить применение биометрии в медицине, включая запись к врачу, дистанционные консультации и покупку рецептурных препаратов.