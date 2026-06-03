Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Спецоценка (СОУТ)

Больше компаний смогут проводить СОУТ по упрощенным правилам

Минтруд расширит перечень работодателей, которые смогут проводить спецоценку условий труда по упрощенным правилам.

Малым предприятиям, общественным организациям и ассоциациям (союзам) могут разрешить использовать механизм «самодекларирования» при проведении СОУТ. Сейчас такие преференции доступны только микропредприятиям.

Такое проект приказа Минтруда размещен на портале проектов НПА 1 июня 2026 года.

Новые правила будут распространяться на рабочие места, указанные в пунктах 16 или 18 перечня, утвержденного постановлением Правительства от 14.10.2022 № 1830.

Механизм оценки предполагает, что работодатель самостоятельно заполняет проверочный лист для каждого рабочего места. Если комиссия не выявит вредных или опасных факторов, условия труда признаются допустимыми, а компания оформляет декларацию соответствия. Если такие факторы есть – потребуется проведение полноценной СОУТ с привлечением сторонних экспертных организаций.

Если вредных или опасных производственных факторов на рабочем месте не идентифицировали условия труда признаются Комиссией работодателя допустимыми, работодатель оформляет декларацию СОУТ.

Проект приказа содержит рекомендуемые образцы проверочного листа и декларации. Планируется, что обновленный порядок вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Действующий порядок проведения СОУТ для микропредприятий регулируется приказом Минтруда от 31.10.2022 № 699н.

Автор

ЦОТ «Решение»
Кадровый учет

Работа с самозанятыми и исполнителями по ГПХ: правовые риски для работодателя

Многие компании привлекают исполнителей вне штата — самозанятых, ИП или физических лиц без статуса. Но при неправильном оформлении договоров или фактических трудовых отношениях бизнес может столкнуться с проверками, доначислениями налогов и штрафами. Разберемся, какие исполнители могут работать по ГПХ и какие риски возникают для работодателя. Эта статья именно для них. 

Работа с самозанятыми и исполнителями по ГПХ: правовые риски для работодателя
2
2.3K
Королева Королевская

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка