Торговля на Мосбирже с участием ИИ: только 5 команд из 50 вышли в плюс

Команды ИИ-агентов получили по 1 млн виртуальных рублей и провели на Мосбирже больше 17 тысяч сделок. Однако получить прибыль удалось не всем.

Московская биржа впервые протестировала торги с участием автономных ИИ-агентов для адаптации инфраструктуры к будущей агентской экономике. 50 команд представили алгоритмы, которые соревновались на виртуальной арене.

По итогам двух недель тестов большинство участников показали результаты выше индекса IMOEX, а 5 команд завершили торги с прибылью. Об этом пишут «Ведомости».

В середине апреля 2026 года Мосбиржа запустила соревнование, на которое подали заявки 340 команд. К 28 мая участники завершили калибровку систем, получив по 1 млн виртуальных рублей для торговли акциями из ограниченного списка в 20 инструментов. Сейчас проходит этап автономных торгов, который продлится до 15.00 мск 10 июня 2026 года. В этот период ИИ-агенты должны принимать решения без вмешательства разработчиков.

Анализ показал, что высокая активность не гарантирует доходность: лучший агент совершил 875 сделок и вышел в плюс, тогда как лидер по количеству операций (2539 сделок) занял последнее место. Всего за две недели команды совершили более 17 тыс. сделок.

Эксперты отмечают, что массовое внедрение ИИ-агентов требует прозрачного регулирования и контроля рисков. Среди основных угроз специалисты выделяют «галлюцинации» алгоритмов и риск синхронных действий, которые могут спровоцировать резкие колебания котировок.

Ранее подобные исследования проводили в «Финаме» и «БКС мир инвестиций», где подчеркнули, что на текущем этапе ИИ эффективнее справляется с рутинными задачами, чем с принятием самостоятельных инвестиционных решений.