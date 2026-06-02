Эксперт разобрал ключевые комментарии Минфина и ФНС по налогам за май 2026 года

Минфин и ФНС выпустили серию разъяснений по НДФЛ, страховым взносам, НДС, налогу на прибыль и спецрежимам, уточнив порядок применения льгот, ставок и учета расходов. Узнайте, что будет полезно для вашей работы.

В части НДФЛ ведомства уточнили порядок соцвычетов, ставки для доходов от цифровой валюты, правила камералки 3‑НДФЛ с учетом иностранного налога и подтвердили, что единовременная выплата до 1 млн рублей при рождении ребенка не облагается налогом.

Также разъяснили условия применения вычетов, налогообложение продажи доли в ООО, срок владения унаследованной квартирой и порядок учета выплат при ликвидации.

По страховым взносам Минфин указал, что IT‑компания теряет право на пониженные тарифы задним числом при утрате аккредитации, а управляющая компания не платит директорские взносы с МРОТ.

В разборе есть и другие важные комментарии ведомств про НДС, налог на прибыль и работу на спецрежимах.

