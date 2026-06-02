Эксперт разобрал ключевые комментарии Минфина и ФНС по налогам за май 2026 года
В Клерк.Системе вышел новый разбор «Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2026 года».
В части НДФЛ ведомства уточнили порядок соцвычетов, ставки для доходов от цифровой валюты, правила камералки 3‑НДФЛ с учетом иностранного налога и подтвердили, что единовременная выплата до 1 млн рублей при рождении ребенка не облагается налогом.
Также разъяснили условия применения вычетов, налогообложение продажи доли в ООО, срок владения унаследованной квартирой и порядок учета выплат при ликвидации.
По страховым взносам Минфин указал, что IT‑компания теряет право на пониженные тарифы задним числом при утрате аккредитации, а управляющая компания не платит директорские взносы с МРОТ.
В разборе есть и другие важные комментарии ведомств про НДС, налог на прибыль и работу на спецрежимах.
