Прокуратура усилила давление на бизнес через оспаривание сделок и взыскание долгов

Прокуроры теперь не только вступают в текущие судебные процессы, но и инициируют иски о взыскании ущерба с руководителей, оспаривают сделки по выводу активов и выносят предостережения о недопустимости налоговых нарушений.

В 2024-2026 годах сложилась практика, когда прокуратура подключается к спорам с крупными налогоплательщиками или делам с высоким общественным резонансом.

Ведомство активно использует право оспаривать сделки, совершенные за несколько лет до налоговой проверки, аргументируя это тем, что срок давности начинает течь с момента, когда прокурор узнал о нарушении. Об этом пишет Forbes.

Например, в мае 2026 года суд в Татарстане обязал аффилированные компании выплатить выкупную стоимость по лизинговым договорам, признав их сделками по сокрытию имущества от налогового контроля.

Участие надзорного органа в процессе создает для бизнеса дополнительные сложности. Прокуратура вправе представлять собственные доказательства, не ограничиваясь материалами налоговой проверки, что фактически формирует «презумпцию виновности» налогоплательщика.

Кроме того, ведомство успешно применяет практику взыскания налоговых недоимок лично с бывших руководителей компаний, если те уклонялись от уплаты налогов.

В отдельных случаях вмешательство прокуратуры может помочь бизнесу, если налоговые проблемы вызваны неплатежами контрагентов. Например, в Красноярском крае ведомство помогло компании взыскать дебиторскую задолженность, что позволило налогоплательщику погасить долг перед бюджетом и избежать санкций.